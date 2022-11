Ancora leak per Overdose: spunta un video gameplay dell'horror di Hideo Kojima

A distanza di pochi giorni dalla comparsa delle immagini trafugate di Overdose sui social, il nuovo progetto di Hideo Kojima torna a far parlare di sé con un video leak che ne mostra il gameplay.

Il video in questione è off-screen, dal momento che è stato registrato con un cellulare puntato ad un computer portatile mentre riproduce il file multimediale. Grazie al filmato possiamo intuire che Overdose è un survival horror con visuale in terza persona che vede come protagonista Mama di Death Stranding, sebbene non sia chiaro se si tratti o meno di uno spin-off, di un prologo del secondo capitolo della serie Kojima Productions o di una IP completamente nuova. La donna sembra essere stanca o ferita e si aggira in una sorta di deposito sotterraneo con in mano ua torcia che la aiuta a far luce sul percorso da seguire. Ad un certo punto però, le cose si mettono male e qualcosa inizia a seguirla fino ad acciuffarla mentre si nasconde dietro un riparo.

L'elemeno più interessante è la conclusione del video, poiché l'apparente morte della protagonista viene seguita da una schermata nera e dalla dicitura "Overdose - A Hideo Kojima Game". Insomma, sembra proprio che si tratti del leak del prossimo gioco di Kojima e non è da escludere che il filmato in questione verrà mostrato ai The Game Awards 2022 o a qualche evento a tema videoludico nelle prossime settimane.

Nel frattempo è arrivata la conferma che Kojima Productions non verrà acquisita, sebbene le offerte siano tantissime.