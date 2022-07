Leak dal PlayStation Store: le date d'uscita di MultiVersus e Valkyrie Elysium

Tramite i consueti aggiornamenti del database e delle pagine del PlayStation Store sono state svelate le date di uscita di due progetti piuttosto attesi, ci riferiamo a MultiVersus e Warner Bros Games e Valkyrie Elysium di Square Enix.

Per quanto riguarda MultiVersus, su NeoGAF è stato scoperto che il pacchetto Toxic Rick Pack uscirà l'8 luglio e proprio questa potrebbe essere la data di lancio della Beta Pubblica o del Soft Launch in alcuni paesi, con l'obiettivo di testare al meglio i server e l'infrastruttura di rete del picchiaduro ispirato a Smash Bros con i personaggi dei mondi Warner Bros e DC.

Per quanto riguarda invece Valkyrie Elysium, il PlayStation Store riporta la data del 29 settembre, tuttavia la pagina è stata messa offline e dunque la data in questione non è più visibile. Un annuncio potrebbe essere previsto per il mese di luglio con successiva apertura dei preordini, al momento però tutto tace da parte di Square Enix.

La data di uscita dell'Open Beta di MultiVersus è particolarmente vicina e se quanto trapelato corrisponde al vero, probabilmente ne sapremo di più nel corso di questa settimana, con possibile annuncio da parte di Warner Bros e tutti i dettagli sui contenuti della Beta Pubblico, restiamo in attesa di conferme o smentite.