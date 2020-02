Leak di Pokémon Spada e Scudo: comunicato da Nintendo, rapporti interrotti con un portale

Nel periodo antecedente alla loro pubblicazione ufficiale, Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono stati protagonisti di una significativa quantità di leak.

Nintendo e The Pokémon Company non hanno mai celato l'intenzione di approfondire la questione, identificando le circostanze della fuga di notizie e traendo di conseguenza le dovute conclusioni. Ebbene, la divisione UK della Casa di Kyoto ha diffuso nel corso delle ultime ore un comunicato in lingua inglese, nel quale si offrono chiarimenti in merito alla questione. Sulla base di quanto segnalato dai colleghi di My Nintendo News, ve ne riportiamo di seguito la traduzione:

"Ad inizio novembre, Nintendo ha identificato una serie di fotografie tratte da gameplay che hanno svelato diversi Pokémon nuovi e non annunciati di Pokémon Spada e Scudo. Queste fotografie sono state pubblicate online e Nintendo, insieme a The Pokémon Company, ha rapidamente identificato la persona responsabile di questi leak, ad ha intrapreso un'azione immediata.



Questi Pokémon sono stati svelati da un recensore del sito portoghese FNintendo, che aveva ricevuto una copia del gioco in anteprima a scopi di recensione. Sia lui sia FNintendo hanno fallito nella gestione di materiale riservato, determinando una chiara violazione dell'accordo di riservatezza tra Nintendo e organi di informazione. Come risultato, Nintendo non collaborerà più con FNintendo.



Nintendo proteggerà sempre i suoi brand e le proprie proprietà intellettuali. I leak danneggiano non solo Nintendo, ma le migliaia di dipendenti che lavorano duramente per portare giochi sul mercato, e i milioni di fan nel mondo che attendono con ansia sorprese e novità.



Sorprendere e deliziare i giocatori attraverso nuove esperienze è una passione comune a Nintendo e a The Pokémon Company. Intraprenderemo tutte le strade possibili per mantenere l'effetto sorpresa per i giocatori di futuri titoli Pokémon".



Recentemente, Game Freak ha presentato il Pass Espansione di Pokémon Spada e Scudo. Novità legate all'universo delle creature sono inoltre attese in occasione del Pokémon Day 2020.