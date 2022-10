Ancora leak per Project U: lo sparatutto Ubisoft si mostra in un nuovo video

A distanza di qualche giorno dal leak di Project U, lo sparatutto cooperativo Ubisoft che non è mai stato annunciato in maniera ufficiale, ecco che spunta in rete anche un filmato che lo mostra in azione.

Il video in questione sembra essere legato ad una versione di prova del gioco, dal momento che sul sito ufficiale dell'azienda francese era possibile iscriversi per prendere parte ai test a porte chiuse su PC. Anche la presenza di linee orizzontali nel filmato suggerisce che chi ha pubblicato il materiale ha accuratamente rimosso ogni riferimento al proprio nickname per evitare ripercussioni. Sebbene il filmato in questione abbia come protagonisti gli sviluppatori, i quali presentano il gioco e le sue caratteristiche, è anche possibile vedere per qualche istante il titolo in movimento. Come si può notare dal video, si tratterebbe di uno sparatutto in terza persona focalizzato sulla componente cooperativa, ma nel quale più squadre competono per il primo posto. Nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia, infatti, si può notare che più team stanno gareggiando tra loro.

In attesa di saperne di più su Project U, vi ricordiamo che Ubisoft ha confermato di voler lasciare più autonomia ai suoi studi.