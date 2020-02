Un leak suggerisce l'arrivo di Tales from the Borderlands 2

Potrebbero esserci presto novità nel mondo di Borderlands, dato che stando ad un leak, a quanto pare la nuova Telltale Games sta già lavorando a Tales from the Borderlands 2, sequel dell'avventura punta e clicca a bivi nello stile tipico della software house.

Sviluppato in collaborazione con Gearbox, lo spin-off del celebre looter shooter era ambientato dopo gli eventi di Borderlands 2, ma la chiusura di Telltale nel 2018 aveva spento ogni speranza di vedere ua possibile seconda stagione (se volete approfondire, qui trovate la nostra recensione dell'ultimo capitolo di Tales from the Borderlands).

Adesso però lo studio è stato acquisito da LCG Entertainment, che ha anche annunciato The Wolf Among Us 2, per cui potrebbero effettivamente esserci intenzioni serie nei confronti del gioco. La fonte è un utente di Reddit chamato hereitismydude, che aveva già svelato l'esistenza di Batman: Shadows Edition e dello stesso The Wolf Among Us 2, il cui sviluppo è ripartito da zero, peraltro.

La brutta notizia riguarda però proprio quest'ultimo titolo, il cui sviluppo per il momento sembra essersi fermato, dato che Adhoc Studio sta ancora lavorando sulla narrativa finale.

Insomma, per il momento nulla di certo, ma toccherà tenere gli occhi aperti sulle prossime attività della rinata Telltale. A voi farebbe piacere l'arrivo di Tales from the Borderlands 2?