Un leak svela che Android TV supporterà Google Stadia

Durante la International Broadcasting Convention di Amsterdam tenutasi nei giorni scorsi, era presente anche Google che sembra abbia confermato il supporto di Android TV a Google Stadia, l'attesissimo servizio gaming in arrivo a Novembre.

La notizia arriva tramite un leak di un utente anonimo, che è riuscito a fotografare l'intera roadmap di Android fino al 2021, rivelando che il supporto a Google Stadia sarà attivo a partire dalla versione 11 R del sistema operativo, il cui lancio è previsto nel 2020.

Tra le novità più interessanti ci sarebbero un refresh del Play Store, un generale miglioramento del sistema, e particolare attenzione rivolta da Google nei confronti degli assistenti e delle intelligenze artificiali. Inoltre, ci sarebbe anche un indizio secondo cui potrebbe essere in futuro in arrivo una Pixel TV, dato che si parla di un dispositivo di prossima generazione che supporti occhiali (Google Lens?) e sottotitoli in tempo reale. Nella scheda si parla di "Applicare le innovazioni di Google alla TV".

Ci sono però anche lati negativi, come ad esempio l'introduzione della pubblicità nella home, e durante lo streaming di video. Non è però al momento chiaro come dovrebbero funzionare e quanto saranno invasivi, per cui aspettiamo prima di fasciarci la testa.

Che ne pensate? Siete contenti del supporto a Stadia di Android TV? Ricordiamo che il servizio di Google Stadia sarà testabile gratis dopo il lancio.