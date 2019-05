Un leak svela la data di uscita del nuovo Call of Duty?

Sappiamo che Activision Blizzard presenterà il nuovo Call of Duty entro la fine di giugno, probabilmente all'E3 di Los Angeles, tuttavia un leak potrebbe aver già svelato la data di uscita del prossimo gioco della serie COD.

A destare scalpore è un'immagine di Robert Bowling, ex Creative Strategist del brand Call of Duty, il quale ha lasciato Activision nel 2016 per fondare un suo studio di sviluppo. L'indizio farebbe pensare al ritorno del franchise Modern Warfare ed alla presenza di Ghost. L'immagine è accompagnata da una didascalia con la data 10.8.19, che potrebbe indicare propro la data di uscita del gioco, ovvero l'8 ottobre 2019.

E' pur vero che la data in questione e l'immagine potrebbero non essere legate in alcun modo al prossimo Call of Duty, del resto perchè Bowling dovrebbe essere a conoscenza dei piani di Activision per il nuovo COD, non lavorando più per l'azienda da quasi tre anni? Non è escluso però che Robert possa essere stato ricontattato dalla compagnia o che abbia ottenuto la soffiata da un suo ex collega...