Un leak svela nuovi dettagli sulla console arcade di Capcom, annuncio in arrivo oggi

Ieri Capcom ha pubblicato il teaser di un nuovo annuncio atteso per oggi pomeriggio alle 16:00 (ora italiana) mostrando alcuni classici da sala come Aliens vs Predator, Final Fight, Giga Wing e Street Fighter 2. Una nuova raccolta di giochi arcade per PC, PS4, Switch e Xbox One? Non proprio...

Come riportato nelle scorse ore, l'annuncio dovrebbe riguardare una misteriosa "Arcade Console", adesso dalle pagine di NintendoLife emergono nuovi dettagli: secondo una fonte molto vicina al progetto, la console sarà in realtà un Arcade Stick Plug n Play in vendita ad un prezzo piuttosto elevato, vicino alle 200 sterline (oltre 230 euro), le dimensioni rispecchieranno quelle dei cabinati arcade dell'epoca, così come la pulsantiera che disporrà di levetta a sfera con otto direzioni e almeno sei pulsanti azione.

Tra i giochi preinstallati, Street Fighter 2, Aliens vs Predator, Progear, Giga Wing, Darkstalkers, Final Fight e Knights of the Round, non è chiaro però quanti siano i titoli inclusi o se sia possibile scaricarne altri da uno store digitale. L'annuncio è previsto per le 16:00 di oggi pomeriggio, ne sapremo di più tra pochissime ore...