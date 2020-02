Un leak svela il nuovo Funko Pop di Ninja, la star di Fortnite

La pagina Instagram Funko Pops News ha condiviso l'immagine del nuovo Pop dedicato a Tyler "Ninja" Blevins, ad oggi lo streamer di Fortnite (e non solo, probabilmente ) più famoso e popolare del mondo.

Funko non ha svelato ufficialmente questo prodotto al Toy Fair 2020 di New York della scorsa settimana, i motivi non sono del tutto chiari ed è probabile che un annuncio possa arrivare nei prossimi giorni, a causa di accordi ben precisi tra la compagnia produttrice dei Funko Pop e la società di management che detiene i diritti sul personaggio di Tyler Blevins.

Ad oggi non sappiamo quando il Pop sarà disponibile nei negozi ed anche il prezzo è avvolto nel mistero, potrebbe trattarsi di una esclusiva per una specifica catena (come GameStop, Target o Walmart), restiamo in attesa di maggiori dettagli in merito.

Ninja sembra essere sempre più lanciato verso lo showbiz, nei mesi scorsi Tyler ha firmato un contratto con Adidas e lanciato la sua linea di sneakers insieme al colosso tedesco, inoltre si parla per lui di un prossimo debutto sul piccolo e grande schermo con piccoli ruoli in film e serie TV.

Lo sapevate? L'account Twitter di Ninja è stato hackerato e in molti pensano che dietro questa mossa ci sia Tfue, il quale ha però subito smentito, accusando però Tyler di aver provato a rovinargli la carriera.