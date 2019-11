Un leak svela il nuovo Splinter Cell, sarà annunciato all'E3 2020?

Un leaker ha diffuso su Reddit alcuni dettagli sul nuovo capitolo di Splinter Cell: l'autore del rumor afferma di aver parlato con una fonte anonima molto vicina al progetto e di essere in possesso di informazioni piuttosto interessanti a riguardo.

Secondo quanto riportato il progetto sarebbe in fase di sviluppo dal 2015 ed avrebbe subito varie modifiche nel corso del tempo. La prima build era simile a Metal Gear Solid V The Phantom Pain, strutturata come un gioco open world su tre grandi mappe, ognuna delle quali grande il doppio rispetto all'intera mappa di The Division, per quanto riguarda le ambientazioni si parla del Sudest asiatico, della Russia e del Sudamerica, oltre ad un hub centrale.

La seconda build presentava dimensioni della mappa più contenute ma migliorava il gameplay mentre la terza build avrebbe di fatto eliminato la componente open world così da evitare di andare in contrasto con altre produzioni Ubisoft.

Il leaker parla anche della presenza del multiplayer e di una campagna co-op, quest'ultima pubblicata in formato episodio dopo il lancio. L'autore del rumor afferma inoltre che la presentazione avverrà all'E3 2020 mentre non è chiaro se il gioco uscirà il prossimo anno (magari anche su PS5 e Xbox Scarlett) oppure nel corso del 2021. Al momento in ogni caso vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.