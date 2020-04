Un leak svela i piani originali di Nintendo per l'E3 2020: realtà o pesce d'aprile?

L'E3 2020 è stato cancellato per Coronavirus e dunque non si terrà (se non probabilmente online, anche se non ci sono dettagli in merito) tuttavia sembrano emergere in queste ore i piani originali di Nintendo per la fiera di Los Angeles. Sarà vero?

Iniziamo dicendo che il tutto sembra essere molto strano in quanto i presunti annunci sono trapelati da un'immagine realizzata con Flipnote Studio per Nintendo Switch, app al momento inesistente... che possa essere a sua volta anche questa una piccola anticipazione?

L'immagine in questo include riferimenti a Super Mario, cosa che farebbe pensare alle voci che vorrebbero l'arrivo di molti giochi di Mario su Switch per festeggiare il 35esimo anniversario della serie, tra questi anche un nuovo Paper Mario e le remaster di Super Mario 3D World, Super Mario Galaxy e Super Mario 64. Ulteriori riferimenti sembrano essere legati a Pokemon, Pikmin e Giftpia, RPG uscito su GameCube e che potrebbe essere in procinto di tornare.

Difficile prendere seriamente questo rumor, troppe cose non sembrano quadrare, è pur vero che le immagini sono trapelate qualche giorno prima del primo aprile ma venute alla luce solamente oggi. In ogni caso, prendete tutto con le dovute precauzioni.