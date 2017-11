Leak svela un possibile Nintendo Direct fissato a Gennaio e dettagli su Fe e A Way Out

Un leak postato dall'utente reddit OldSoul 2 - apparentemente entrato in possesso di mail indirizzate a dipendenti di- sembrerebbe svelare un nuovofissato a gennaio 2018.

Secondo le informazioni riportate, sarà questa l'occasione in cui verrà svelata la data di lancio del nuovo gioco di Zoink Games, Fe: il gioco, pubblicato da EA, sarebbe in dirittura d'arrivo a febbraio 2018 (il titolo è ufficialmente atteso nei primi mesi del prossimo anno).

L'immagine che trovate in calce, inoltre, rivela maggiori dettagli su A Way Out, nuova avventura co-op di Electronic Arts annunciata durante lo scorso E3. In particolar modo, vengono qui messi in evidenza i primi riscontri ottenuti dal gioco dopo il reveal, ed il metodo con cui il publisher statunitense ha intenzione di promuovere la futura pubblicazione del gioco.

Vi consigliamo di prendere con le pinze quanto riportato, dal momento che si tratta di un leak non confermato in alcun modo dalle parti ufficiali.