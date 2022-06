Un leak svela il roster di Street Fighter 6: ci sono tanti ritorni!

Il trailer di debutto di Street Fighter 6 ha di fatto confermato la presenza di Ryu, Chun-Li, Luke e Jamie ma un leak ha svelato anche altri personaggi del roster di SF6, tra cui alcune vecchie conoscenze.

Oltre ai nomi già citati, un leak svela il ritorno di Cammy, Dee Jay, Juri, Rashid, Ken, Zangief, Akuma, Ed, Blanka, Dhalsim, E. Honda e Guile, alcuni sottoposti ad un redesign (quasi completo). Due per ora l new entry, ovvero Luke e Jamie.

Luke è stato introdotto alla fine del supporto post lancio di Street Fighter 5 e Capcom lo definisce come "un lottatore che sfrutta i propri trascorsi in una milizia privata per insegnare arti marziali miste. Passa le giornate mangiando cibo spazzatura, giocando ai videogiochi e sfidando gli avversari a una scazzottata vecchio stile."

Jamie è invece un lottatore con "uno stile unico e un imprevedibile set di mosse basato sullo stile noto come boxe dell’ubriaco, che incorpora breakdance e persino una bevanda in grado di scatenare il suo devastante ki."

Street Fighter 6 è atteso per il 2023 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S mentre non è prevista una versione per Xbox One. La data di uscita non è ancora stata fissata, ne sapremo di più nei prossimi mesi.