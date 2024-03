Un leak svela Stalker Legends of the Zone Trilogy: addio sorpresa all'Xbox Partner Direct?

Come riportato da Gematsu, alcuni rivenditori giapponesi come Biccamera, Neowing e Rakuten Books hanno aperto i preordini per Stalker Legends of the Zone Trilogy, raccolta mai annunciata ufficialmente e che sarà disponibile in Giappone dal 27 giugno prossimo.

Al momento i retailer giapponesi hanno in catalogo solamente la versione PS4 di questa raccolta che include S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky e S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat, di fatto si tratta della prima volta in assoluto per la serie Stalker su console, un pacchetto quindi che interesserà sicuramente tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla saga.

E' probabile, ipotizza Gematsu, che Stalker Legends of the Zone Trilogy verrà annunciato questa sera durante Xbox Partner Direct in programma alle 19:00 ora italiana. E' altresì probabile che la raccolta sia destinata a uscire anche su PlayStation 5 e console della famiglia Xbox, ma non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale per saperne di più sulle eventuali migliorie apportate a queste riedizioni e sulla presenza o meno di contenuti aggiuntivi rispetto alle versioni originali dei tre giochi.

Sicuramente è un gustoso antipasto in vista del lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl atteso per il 5 settembre 2024 su PC e Xbox Series X/S, al day one su Xbox Game Pass.