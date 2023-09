Un leak svela Xbox Series X Refresh: console all digital con design rinnovato e SSD 2TB

Dai documenti della FTC è emersa non solo la finestra di lancio della nuova Xbox Next Gen in uscita nel 2028, ma anche dettagli sui piani della casa di Redmond per la "Mid Gen" di Xbox Series X/S, con tante novità in arrivo tra il 2024 e il 2025.

Microsoft starebbe lavorando a tre nuovi modelli di Xbox, nome in codice Ellewood (Xbox Series S), Brooklin (scritto proprio così) e Uther (Xbox Series X). Questi modelli presenterebbero maggiori opzioni per lo spazio di archiviazione (1TB su Xbox Series S e 2TB su Xbox Series X) oltre a nuove opzioni di connettività e consumi ridotti, ma non solo perché nel caso di Xbox Series X Refreshed si parla anche di un nuovo design, apparentemente circolare almeno a giudicare dalle immagini allegate alla documentazione della Federal Trade Commission.

Xbox Serie S Eellewood sarà equipaggiata con 10GB di RAM, GPU da 4TF e supporterà la risoluzione target 1440p mentre per Xbox Series X Brooklin si parla di una GPU da 12TF con risoluzione target render 4K e 16GB di RAM, caratteristiche condivide con il modello Uther. Tutte e tre le console inoltre dovrebbero essere all digital, ovvero prive di lettore ottico.

Ma non solo, perché Microsoft ha in programma di lanciare anche un nuovo controller in sostituzione del modello standard attuale: il joypad è conosciuto con il nome in codice Sebile e avrà un design rivisitato, pulsanti e levette ridisegnate e supporto per feedback aptico.

La presentazione e il debutto della nuova linea Xbox Refresh sembra essere previsto nel corso dell'anno fiscale 2024 e 2025: Xbox Ellewood 1TB costerà 299 dollari mentre Xbox Brooklin 2TB avrà un prezzo di lancio di 499 dollari.



Al momento, nulla di quanto riportato è stato confermato da Microsoft e c'è da dire che i piani potrebbero essere cambiati rispetto a quanto riportato nella documentazione depositata nei mesi scorsi.