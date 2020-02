Un leak ha svelato in anticipo i giochi PS Plus gratis di marzo?

Un leak proveniente dalla Polonia e diffuso tramite le pagine di ResetERA e Reddit sembra aver svelato quelli che saranno i due nuovi giochi gratis PlayStation Plus per il mese di marzo, il cui annuncio ufficiale è previsto per oggi pomeriggio.

Come dimostra la grafica che trovate qui sotto, i due giochi PS4 gratis dovrebbero essere Shadow of the Colossus (riedizione dell'omonimo titolo uscito su PlayStation 2) e Sonic Forces (una delle più recenti avventure del porcospino blu di SEGA), mentre non sembrano essere previsti giochi bonus per PlayStation VR come accaduto lo scorso mese con Firewall Zero Hour, aggiunto alla lineup composta da BioShock The Collection e The Sims 4 Console Edition. Usiamo in ogni caso il condizionale perchè il leak potrebbe non rispecchiare la realtà, l'immagine potrebbe essere falsa o magari riferita solo ad alcuni specifici paesi come la Polonia.

Per il momento vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite, l'annuncio dei giochi PS Plus di marzo 2020 è previsto per oggi pomeriggio alle 17:30, ora italiana, l'attesa durerà dunque solo qualche ora. I nuovi giochi saranno poi disponibili per il download da martedì 3 marzo, cosa ne pensate di questi titoli nel caso venissero confermati?