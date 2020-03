Leak Games With Gold di aprile 2020: già disponibili i primi due giochi gratis!

Nonostante non sia ancora stata diramata la lista ufficiale dei Games With Gold di aprile 2020, dalle pagine del Microsoft Store è già possibile riscattare gratis le copie dei primi due giochi per Xbox One e Xbox 360 del prossimo mese.

Il leak dei primi titoli Games With Gold di aprile ha fatto velocemente il giro del mondo ed è stato ripreso dalle testate videoludiche internazionali, sia per l'insolito ritardo nell'annuncio dei giochi gratis del mese per gli abbonati a Xbox Live Gold che, soprattutto, per la loro apparizione sul Microsoft Store ufficiale.

Nel momento in cui scriviamo, ancche sulla versione in lingua italiana del negozio digitale della casa di Redmond vengono riportati come "Gratis" i due videogiochi fatti oggetto di questo leak, ovvero il simulatore di guida degli studi Slightly Mad Project CARS 2 e Fable Anniversary, la versione rimasterizzata dell'iconica avventura ruolistica lanciata nel 2004 dagli ormai chiusi Lionhead Studios di Peter Molyneux. Pur essendo un gioco Xbox 360, Fable Anniversary può essere fruito in retrocompatibilità su Xbox One e vanta persino delle ulteriori migliorie grafiche su Xbox One X.

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale dei titoli Games With Gold del mese di aprile 2020, con la definitiva conferma (o smentita) dell'approdo di Project CARS 2 e Fable Anniversary nel catalogo virtuale dei giochi gratis per gli iscritti a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate.