Leak: Ubisoft tra Far Cry 7, Splinter Cell, nuova IP e AC4 Remake, ecco quando escono

Un lungo report di Insider Gaming rivela una situazione non troppo positiva in casa Ubisoft, con molti dipendenti che avrebbero perso l'entusiasmo o comunque non sarebbero più felici come un tempo a causa di una serie di pressioni e tensioni interne all'azienda.

I dipendenti sembrano essere preoccupati del fatto che i giochi Ubisoft non abbiano più l'impatto di un tempo sul mercato e anche i titoli in arrivo nel prossimo futuro non sembrano convincere pienamente. A tal proposito, Insider Gaming ricapitola le uscite per i prossimi anni, assolutamente non confermate dal publisher francese:

Star Wars Outlaws: prima metà del 2024, probabilmente in uscita a maggio

Assassin's Creed Codename Red : seconda metà del 2024

: seconda metà del 2024 Project Over : nuovo gioco di Ghost Recon (2025)

: nuovo gioco di Ghost Recon (2025) Project Blackbird - Far Cry 7 (2025)

- Far Cry 7 (2025) Project Maverick : gioco multiplayer ambientato nel mondo di Far Cry (2025)

: gioco multiplayer ambientato nel mondo di Far Cry (2025) Assassin's Creed Hexe (2026)

(2026) Assassin's Creed Invictus (2025)

(2025) Splinter Cell Remake (2025-2026)

(2025-2026) Nuova IP: Extraction Shooter nella Seconda Guerra Mondiale (2026-2027)

In aggiunta a questi ci sono poi due titoli ancora privi di una finestra di lancio, ovvero The Division Heartland e Project Obsidian, nome in codice del remake di Assassin's Creed 4 Black Flag. Ovviamente, queste informazioni sono frutto di un leak e dunque potrebbero non essere del tutto aggiornate e/o corrispondenti agli esatti piani di Ubisoft per i prossimi anni.