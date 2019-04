Leak: il Visore per la Realtà Virtuale Valve Index sarà disponibile dal 15 giugno?

Nel corso della giornata di sabato 30 marzo, dopo essere stato protagonista di diversi rumor, Valve ha ufficialmente annunciato Valve Index, nuovo visore dedicato alla Realtà Virtuale.

A corredo della prima immagine di presentazione del nuovo hardware erano disponibili esclusivamente poche parole: "Upgrade your experience. May 2019" - "Migliora la tua esperienza. Maggio 2019". Ora però potrebbero essere emerse alcune ulteriori informazioni in merito a questo interessante progetto di Casa Valve.

Come infatti segnalato dall'utente Twitter "Wario64" e riportato da The Verge, sembra che nel corso della giornata odierna abbia fatto la sua comparsa su Steam una pagina interamente dedicata a Valve Index. Tuttavia, almeno attualmente, il link fornito non sembra più essere raggiungibile. Tra le informazioni riportate sarebbe presente la presunta data di pubblicazione dell'hardware, fissata all'interno della suddetta scheda per il 15 giugno. Presenti al suo interno anche riferimenti a requisiti tecnici. Tra i requisiti minimi farebbe la sua comparsa una NVIDIA 970 od una AMD RX480; tra i consigliati si farebbe invece riferimento ad una NVIDIA 1070 o superiore.



Come di consueto, vi invitiamo a ricordare che rumor o leak non rappresentano canali d'informazione ufficiali: per conoscere dettagli certi e confermati in merito a Valve Index non resta dunque che attendere dichiarazioni in merito da parte della stessa Valve. Siete incuriositi da questo progetto?