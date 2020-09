Leak Xbox Series X e Series S: Microsoft risponde con un celebre meme!

I leak Xbox di questa notte non sono passati inosservati a Microsoft (e del resto non poteva essere altrimenti), con la casa di Redmond che sembra aver preso bene la fuga di notizie, tanto da rispondere... con un mese!

Da pochi minuti infatti un nuovo post è comparso sui canali social di Microsoft: il messaggio riporta solamente il celebre meme della scimmietta, senza alcuna didascalia aggiuntiva. Un meme che viene solitamente utilizzato per nascondere lo stupore ad una determinata situazione, una sorta di "che succede? Io non ne so nulla... forse" esattamente come in questo caso.

Un'immagine innocua certo ma che potrebbe di fatto aver confermato quanto trapelato dai leak: Xbox Series X e Series S usciranno il 10 novembre al prezzo rispettivamente di 499 e 299 dollari, con opzioni di acquisto a rate (35 dollari al mese per Series X e 25 per Series S) grazie al programma Xbox All Access.

Non ci resta che attendere per saperne di più, secondo Windows Central Microsoft terrà uno speciale evento stampa "prossimamente" per annunciare Xbox Series S e rivelare data di uscita e prezzo di Xbox Series X, informazioni ormai trapelate da ore e da molti considerate 100% ufficiali considerando le fonti coinvolte nel leak.