Leakato il trailer di Call of Duty Modern Warfare 2!

Come da copione, uno snippet del trailer di Call of Duty Modern Warfare 2 è stato leakato ed è trapelato in rete, seppur in una versione in bassa qualità che non rispecchia la qualità finale del prodotto.

Il nuovo trailer di Call of Duty Modern Warfare 2 arriva stasera, il reveal di MW2 è previsto per le 19:00 di mercoledì 8 giugno, come spesso accade in questi casi il video è stato in parte leakato, in attesa di vedere il trailer completo tra poche ore.

La scorsa settimana Activision ha pubblicato un teaser di Call of Duty Modern Warfare 2, la campagna marketing è dunque entrata nel vivo, inoltre durante la Summer Game Fest vedremo anche il gameplay della campagna di Modern Warfare 2.

Il nuovo Call of Duty è sviluppato da Infinity Ward, Modern Warfare II uscirà a fine ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, mentre la nuova esperienza di Call of Duty Warzone (Call of Duty Warzone II) dovrebbe uscire nel corso del 2023. Secondo un rumor ci sarà anche una versione di Call of Duty Modern Warfare 2 per PSVR2, non è stato però ancora annunciato nulla a riguardo... appuntamento al Summer Game Fest del 9 giugno per saperne di più?