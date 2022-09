Il leaker di Assassin's Creed Mirage smascherato: è uno YouTuber, si pente e chiede scusa

Divenuto immediatamente noto per aver anticipato numerosi dettagli su Assassin's Creed Mirage e per aver confermato la presenza di God of War Ragnarok all'ultimo State of Play, il vero volto di The Real Insider è venuto a galla in queste ultime ore.

Il leaker aveva diffuso previsioni che si sono puntualmente rivelate corrette, e per questo motivo stava rapidamente guadagnandosi una folta schiera di follower su Twitter. L'insider si è poi rivelato essere lo YouTuber Dan Allen, che si è già detto pentito per quanto fatto e chiesto scusa a tutti. Ma in che modo è riuscito a raccogliere le informazioni che in seguito diffondeva come leak?

Almeno nel caso di Assassin's Creed Mirage, Dan Allen ha ricevuto i dettagli direttamente da Ubisoft, ed ha a quel punto violato l'accordo di non divulgazione stretto con la compagnia d'Oltralpe. È possibile che il content creator dovrà affrontare delle serie conseguenze a livello legale, a questo punto.

L'anonimato di Dan Allen è venuto meno quando lo YouTuber ha inavvertitamente risposto ad un utente su Twitter con il suo account personale e non con quello di The Real Insider. Allen ha successivamente pubblicato una dichiarazione su Twitter per scusarsi e ha assicurato che "non succederà mai più" un evento del genere.

"Mi scuso con tutti per le mie azioni. Mi vergogno e sono deluso da me stesso. Mi prenderò del tempo per riflettere sulle mie decisioni sbagliate, che non si ripeteranno mai più. A tutti coloro che mi hanno supportato nel corso degli anni, sono davvero dispiaciuto di avervi deluso".

Con gli ultimi post che Dan Allen aveva diffuso tramite il suo account The Real Insider, c'era anche la conferma dell'esistenza del nuovo Silent Hill e di due nuovi capitoli della serie di Crash Bandicoot in via di sviluppo.