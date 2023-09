Leaker scatenato: Hogwarts Legacy 2 e Red Dead Redemption 3 esistono e sono in sviluppo!

Il leaker MyTimeToShineHello (piuttosto attivo su X e Instagram) lancia due indiscrezioni niente male: secondo alcune sue fonti non meglio specificate, Hogwarts Legacy 2 e Red Dead Redemption 3 esistono e sono entrambi in fase avanzata di sviluppo.

Il leaker si limita a dichiarare che Red Dead Redemption 3 esiste e che un seguito di Hogwarts Legacy è in sviluppo, senza però rivelare alcun dettaglio in merito. Dichiarazioni piuttosto generiche che però stanno facendo discutere considerando che in passato MyTimeToShineHello si è rivelato piuttosto affidabile su alcune "soffiate" anche se raramente ha tratto giochi così attesi e popolari.

Per quanto riguarda Red Dead Redemption 3, un nuovo gioco della serie non è mai stato escluso tuttavia Rockstar Games è impegnata anima e corpo su GTA VI e dunque un nuovo Red Dead in breve tempo sembra da escludere assolutamente, non è però impossibile che se ne possa riparlare tra qualche anno.

Anche un sequel di Hogwarts Legacy sembra assolutamente probabile, con Warner Bros che potrebbe aver pianificato una serie di contenuti a tema Harry Potter per i prossimi anni: un nuovo videogioco LEGO Harry Potter, la serie TV di HBO, nuovi set LEGO, una vasta ondata di merchandising e magari anche Hogwarts Legacy 2. Non ci sarebbe da stupirsi troppo considerando l'enorme successo di Hogwarts Legacy, capace di vendere oltre dieci milioni di copie in poche settimane.