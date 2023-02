LEAP sbarca su console: l'FPS multiplayer ha una data su PlayStation e Xbox

Le anticipazioni dell'ESRB sull'arrivo di LEAP su PlayStation e Xbox trovano conferma nel video gameplay confezionato dagli studi Blue Isle per annunciare, appunto, la data di lancio delle versioni console di questo ambizioso sparatutto multiplayer ad ambientazione fantascientifica.

Il trailer confezionato dalla casa di sviluppo canadese alza nuovamente il sipario sulle battaglie campali di LEAP per farci familiarizzare con le frenetiche meccaniche di un titolo che propone scontri multiplayer fino a un massimo di 60 giocatori per lobby.

Sempre attraverso il nuovo video gameplay ci viene offerto un assaggio delle attività cooperative da completare per avere la meglio sui nemici, con sullo sfondo la guerra scatenata dai mercenari della Coalizione per la Difesa della Terra contro i ribelli desiderosi di razziare le ultime risorse del pianeta.

Per raggiungere velocemente i 'punti caldi' della battaglia, e balzare dietro le linee nemiche per fare strage di avversari, i giocatori potranno servirsi di rampini, jetpack, veicoli antigravitazionali e hoverboard. Non meno importanti sono poi le abilità e le armi da sbloccare potenziando nel corso della partita la propria exotuta e gli equipaggiamenti ipertecnologici acquisiti esplorando lo scenario.

Il lancio di LEAP su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S è previsto per l'1 marzo, giusto in tempo per la fine dell'attuale fase Early Access su PC e l'approdo della versione 1.0 su Steam.