LEAP: lo sparatutto multiplayer uscirà anche su PlayStation e Xbox, rivela l'ESRB

LEAP, l'FPS con 60 giocatori armati fino ai denti, approderà su tutte le console Sony e Microsoft di questa e della passata generazione. A confermarlo (seppur ufficiosamente) sono i curatori del sito ufficiale dell'ESRB con la valutazione, appunto, delle versioni PlayStation e Xbox dello sparatutto sci-fi.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che LEAP è uno shooter multiplayer sviluppato e prodotto da Blue Isle. Disponibile dal giugno dello scorso anno su Steam in versione Early Access, LEAP cala i patiti del genere nell'exotuta di guerrieri futuristici chiamati a fronteggiarsi in battaglie su vasta scala con la partecipazione di non meno di 60 utenti per lobby.

Il compito dei giocatori è quello di fronteggiare la minaccia rappresentata dai ribelli extramondo interessati ad appropriarsi delle ultime risorse della Terra: l'arsenale ipertecnologico di ciascun guerriero comprende un hoverboard, un rampino, un jetpack e dei veicoli antigravitazionali, oltre ad una serie di armi da fuoco e a energia diretta da potenziare nel corso della battaglia.

La rating board dell'ESRB, di conseguenza, suggerisce l'arrivo nel 2023 delle edizioni PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S di LEAP, si presume in concomitanza con il lancio della versione 1.0 su PC (Steam) anch'essa attesa nel corso dell'anno appena iniziato.