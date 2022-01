LEAP: svelato l'FPS multiplayer con 60 guerrieri sci-fi 'armati fino ai denti'

Dopo aver dato forma al progetto MMO di Citadel Forged With Fire, gli sviluppatori canadesi degli studi Blue Isle guardano in direzione degli appassionati di sparatutto multiplayer e annunciano LEAP, un FPS ad ambientazione fantascientifica con soldati "armati fino ai denti".

Nel descrivere l'esperienza di gioco offerta da LEAP, il team di Blue Isle promette di offrire agli utenti "un adrenalinico sparatutto online con epiche battaglie fino a 100 giocatori". Il compito degli utenti sarà quello di combattere nei panni dei mercenari d'elite della Coalizione per la Difesa della Terra Unita o dei ribelli extramondo interessati ad appropriarsi delle risorse del pianeta.

Il perno del gameplay sarà rappresentato dalla collaborazione tra i membri della medesima squadra e, come suggerito dagli stessi autori canadesi, dall'utilizzo di un arsenale tanto ampio da comprendere abilità di classe, rampini, hoverboard, jetpack e veicoli antigravitazionali.

Ciascun guerriero sarà dotato di exotuta, un'armatura ipertecnologica dotata di alloggiamenti su cui innestare potenziamenti come i laser orbitali, gli scudi di supporto e i sensori di prossimità. Non mancheranno ovviamente le personalizzazioni dell'aspetto, con tante componenti da sbloccare per customizzare l'exotuta, le armi e i veicoli in dotazione.

Il lancio di LEAP è atteso più avanti nel 2022 su PC, con la formula Early Access che accomuna l'FPS di Blue Isle a molti altri titoli multiplayer a sviluppo continuo. Qualora ve lo foste perso, vi riproponiamo il nostro ultimo speciale su ARC Raiders, lo sparatutto gratis dei veterani di Battlefield.