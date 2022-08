LEC 2022: i MAD Lions sono la prima squadra a qualificarsi ai summer playoff

La corsa ai summer playoff della LEC 2022 si preannuncia come una battaglia all’ultima kill. Ben otto delle dieci squadre sono ancora in corsa per qualificarsi per i playoff.

Ieri, i MAD Lions sono diventati la prima squadra del campionato a qualificarsi per i playoff con un record di dieci vittorie e solamente cinque sconfitte. Tutte le squadre del campionato, ad eccezione del Team BDS (di gran lunga ultimi con un record questa volta negativo di 2 vittorie e ben 13 sconfitte), sono a caccia di un posto nei playoff in vista dell'ultimo weekend del Summer Split.

Sebbene i MAD Lions si siano assicurati un posto nei playoff e si trovino attualmente in testa alla classifica, il loro posto al vertice non è ancora definitivo. Se dovessero perdere tutte le ultime partite, i MAD Lions potrebbero scendere fino al sesto posto. Buono lo stesso per i playoff, ma meno per quanto riguarda i seed.

La scorsa stagione, i MAD Lions hanno vinto la LEC Spring Split e anche il Summer Split dopo aver concluso la stagione regolare al terzo posto. Quest'anno, il team ha la possibilità di ripresentarsi ai playoff come testa di serie.

Per prima cosa, dovranno superare G2 Esports, Astralis e Team BDS, che giocheranno la prossima settimana, per concludere il calendario del Summer Split.

Vi ricordiamo che oggi si giocherà anche la finalissima del PG Nats tra Outplayed e Macko, non perdetevela!