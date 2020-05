LEC: le finali della summer season non si terranno in Svezia, causa Covid-19

I summer playoff del campionato europeo di League of Legends, a causa del persistere della pandemia di Covid-19, ovviamente non avrà un evento live dedicato nonostante la location (Malmö) si trovi in un paese che è sempre stato molto morbido nelle misure di contenimento del virus.

In una dichiarazione ufficiale di Riot Games apparsa sul sito, la LEC ha rivelato che l'evento di agosto previsto in Svezia è stato ufficialmente annullato e si stanno esaminando altre opzioni per disputare la finale. Con tutta probabilità rimarrà un evento online, come quello primaverile.

Nella dichiarazione è stato anche anticipato che la produzione televisiva tornerà a lavorare allo studio di Berlino, per l'inizio del campionato estivo.

La speranza è di aumentare gradualmente il numero di persone presenti in studio, compresi i giocatori, la stampa e, infine, un pubblico dal vivo.

Il campionato estivo della LEC dovrebbe iniziare ufficialmente il 12 giugno; staremo a vedere cosa decideranno i vertici Riot. Probabilmente a settembre si potrà pensare a un evento dal vivo a Berlino.