LEC: Il Team BDS acquista lo slot degli Schalke 04 per oltre 26 milioni

I transalpini BDS hanno ufficializzato l’acquisizione dello slot dello Schalke 04, seguendo le indiscrezioni (ne abbiamo parlato qui) che vedevano l'organizzazione tedesca attraversare una grave crisi finanziaria, a causa della pandemia e della retrocessione della propria squadra di calcio dalla Bundesliga.

Attraverso un comunicato stampa, il Team BDS ha confermato quindi l'acquisto dello spot dello Schalke, dopo aver portato avanti le trattative per addirittura cinque mesi con Riot Games e la stessa società teutonica.

"Siamo entusiasti di poter finalmente entrare in una competizione così impegnativa ed emozionante. Il prossimo passo per i BDS e speriamo di essere tra i migliori di League of Legends. Siamo grati a Riot Games e FC Schalke 04. Speriamo di continuare il lavoro dell'FC Schalke 04 nello sviluppo degli esport come disciplina a sé stante", ha affermato Alexandre Lopez, Head of Strategy del Team BDS.

L'arrivo dei BDS nel LEC non è una sorpresa, dal momento che negli ultimi anni hanno davvero dominato in Rocket League e Rainbow Six Siege.

La divisione esport dello Schalke 04 ha pubblicato una dichiarazione attraverso il proprio account Twitter ufficiale, ringraziando i fan per il loro supporto in tutti questi anni, ricordando alcuni dei loro momenti migliori, come la Miracle Run, e spiegando i motivi alla base della vendita dello slot.