Left 4 Dead 2: a distanza di 10 anni arriva The Last Stand, ecco il trailer

Circa un mese fa Valve ha annunciato The Last Stand, un nuovo update di Left 4 Dead 2 che arriva a distanza di ben dieci anni dal lancio del videogioco. L'aggiornamento è stato sviluppato dai fan con il benestare della compagnia e nelle scorse ore è stato pubblicato un trailer che mostra i contenuti più importanti del DLC.

Una community di appassionati è ancora attiva sui server del titolo e gli stessi sviluppatori hanno recentemente ringraziato i fan per l'accoglienza positiva da sempre riservata a Left 4 Dead 2. Stando a quanto dichiarato da Valve, The Last Stand è un'espansione dedicata proprio a questa parte di fan particolarmente appassionati. Guardando il breve filmato, apprendiamo che ci saranno 20 nuove mappe per la modalità sopravvivenza e armi inedite, come il forcone che uno dei sopravvissuti utilizza nel video. Ma non finisce qui: la patch migliorerà le animazioni dei personaggi e implementerà delle modifiche atte a migliorare il comparto PvP del titolo.

The Last Stand è atteso per il 24 settembre e sarà un DLC interamente gratuito. Se siete tra i giocatori che hanno amato il titolo in passato, The Last Stand potrebbe essere una buona occasione per tornare ancora una volta nell'apocalisse e sfoltire le schiere di non morti.