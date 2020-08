Left 4 Dead 2: The Last Stand, nuovo aggiornamento dopo più di 10 anni

A più di dieci anni dal lancio di Left 4 Dead 2 Valve ha deciso di pubblicare un update per il suo sparatutto horror a base di sangue e zombie. L'aggiornamento si chiamerà The Last Stand ed è stato annunciato tramite il blog della compagnia con un teaser trailer.

A novembre dell'anno scorso gli autori Tom Leonard e Chet Faliszek hanno svelato alcuni retroscena riguardo l'origine di Left 4 Dead 2, ponendo particolare enfasi sul feedback positivo dei giocatori. Questo nuovo contenuto sembra essere dedicato proprio ai fan della saga o, come specifica la stessa Valve: "creato dalla community, per la community", tuttavia non è stato ancora rivelato cosa introdurrà The Last Stand nello specifico e anche la sua data d'uscita è ancora ignota.

Sul sito di Valve possiamo leggere un descrizione criptica di quello che ci aspetta: "sono passati molti anni dall'inizio dell'infezione. Silenzio radio, nessun segno di vita, solo una persistente fiducia... il CEDA non ci salverà. Ma c'è ancora speranza! Alcune anime coraggiose hanno continuato a combattere a dispetto delle difficoltà e presto potremo raccogliere i frutti della loro resilienza". Nel breve filmato mostrato dalla compagnia possiamo vedere un'inquietante ambientazione boschiva, ma per saperne di più non ci resta che aspettare.