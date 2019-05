Left 4 Dead 3: spunta online il possibile trailer d'annuncio

Nelle ultime ore è stato caricato su YouTube un video molto misterioso che potrebbe fungere da trailer d'annuncio del sempre più chiacchierato Left 4 Dead 3.

Il filmato, realizzato interamente in computer grafica, è piuttosto generico e si limita a mostrare una serie di ambientazioni devastate a seguito dell'invasione di non morti. La scia di morte e distruzione viene mostrata da una telecamera in movimento che si allontana lentamente fino a mostrare la mano di uno zombi con prima 4 e poi 3 dita alzate, la quale ricorda l'immagine di copertina del secondo capitolo della serie. Questo è solo l'ennesimo leak che riguarda il gioco e solo qualche giorno fa sono state pubblicate diverse presunte immagini di Left 4 Dead 3. Con l'arrivo del nuovo visore per la realtà virtuale, Valve Index, non è inoltre da escludere che il titolo possa essere pensato proprio per essere giocato in VR.

Ovviamente bisogna tenere in conto la possibilità che si tratti dell'ennesimo filmato fake realizzato da qualche utente particolarmente abile. In alcuni momenti del filmato sono infatti visibili alcuni artefatti grafici ed è improbabile che Valve se li sia lasciati sfuggire.

Cosa ne pensate?