Left 4 Dead 3 è in sviluppo? Speranze e delusioni dal datamining di CS2

Il datamining dei file del test limitato di Counter-Strike 2 svela delle porzioni di codice che citano apertamente Left 4 Dead 3: il nuovo capitolo dell'amata serie sparatutto in salsa zombie di Valve è in sviluppo?

Le stringhe di codice scoperte dai dataminer, nella fattispecie, segnalano la presenza di Left 4 Dead 3 tra i file inattivi del Source 2, il motore grafico con cui Valve punta a stravolgere e ad arricchire l'esperienza di gioco da offrire ai fan di CS:GO dopo la trasformazione di quest'ultimo in Counter-Strike 2 con l'aggiornamento gratuito previsto in estate.

L'entusiasmo degli appassionati di L4D per questa scoperta viene però smorzato dalla presenza, tra le righe di codice emerse dal datamining di CS2, delle stringhe "severity= high" e "priority= none" , riferite probabilmente al mancato sviluppo di correttivi per un prototipo di Left 4 Dead 3 ormai abbandonato.

Piuttosto che suggerire il ritorno dello sparatutto cooperativo a tinte horror su PC e console, le scoperte effettuate dai dataminer potrebbero quindi indicare l'esatto opposto, ovvero la cancellazione di un mai annunciato terzo capitolo di Left 4 Dead in sviluppo su engine Source 2. In attesa di un chiarimento da parte di Valve, vi lasciamo ai video di annuncio di Counter-Strike 2.