Left 4 Dead 3: Valve ha smentito di essere al lavoro sul nuovo capitolo della serie

In una nota inviata ai colleghi di IGN, Valve ha smentito una volta per tutte di essere al lavoro su Left 4 Dead 3: la società ha negato ogni possibilità circa lo sviluppo di un sequel per L4D, definendo le recenti indiscrezioni circolate come "disinformazione".

A proposito dello sviluppo di Left 4 Dead 3, Valve ha dichiarato: "Abbiamo visto le voci in tal senso negli ultimi mesi. Alcuni anni fa abbiamo esplorato alcune opportunità sulla prossima generazione di Left 4 Dead ma non stiamo assolutamente lavorando su nulla di simile a L4D in questo momento e non lo facciamo da anni". La società ha poi continuato: "è chiaro che alcune persone stanno facendo disinformazione per smuovere la community e altri affari. Sfortunatamente per ora non stiamo lavorando su un nuovo Left 4 Dead".

Le dichiarazioni arrivano a seguito delle recenti immagini fatte trapelare sul canale YouTube Valve News Network. Inoltre, durante un discorso sulla VR tenuto da un rappresentate di HTC in Cina, sarebbe emersa una menzione a L4D3. Insomma, Valve ha smentito (ancora una volta) le possibilità di vedere nell'immediato un seguito per Left 4 Dead 2, titolo che ha recentemente festeggiato i dieci anni dall'uscita.