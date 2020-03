Left 4 Dead 3: Valve svela l'origine dei rumor sul gioco

Per anni hanno circolato delle voci sull'esistenza di Left 4 Dead 3, terzo capitolo di una delle serie FPS cooperative più amate di sempre. Alla fine, nonostante le immagini trapelate in rete, le speranze si sono infrante contro le dichiarazioni ufficiali di Valve, che nel gennaio di quest'anno ha smentito di essere al lavoro sul gioco

A distanza di qualche mese e in occasione dell'imminente lancio di Half-Life Alyx, Robin Walker e Chris Remo di Valve sono tornati a parlare della faccenda, illuminandoci sull'origine di quei rumor. "Abbiamo usato alcune parti di Left 4 Dead come primo mattone di un livello da costruire con il Source 2, ma ciò che abbiamo creato è trapelato in rete. Fondamentalmente, era un test di rendering, e la gente ha creduto che stessimo lavorando a un nuovo Left 4 Dead", ha dichiarato Walker.

Poi ha aggiunto: "Abbiamo costruito un bel po' di cose per la tecnologia alla base del Source 2... C'erano dei gruppi il cui compito era quello di generare un prodotto che avrebbe potuto rappresentare un obiettivo per il Source 2, e alcuni di essi utilizzarono delle cose legate a Left 4 Dead, ma nessuna delle loro creazioni ha raggiunto un punto tale da farci affermare "questo è un prodotto attorno al quale ne costruiremo uno più grande'. Erano più che altro dei tool per il Source 2".

Ecco spiegata, quindi, l'origine dei rumor su Left 4 Dead 3. Fino ad oggi, per stessa ammissione di Valve, non è mai stato messo in cantiere il terzo capitolo della serie.