Left 4 Dead: trapelano online i concept di Invaders, il sequel cancellato

Sulle pagine di ArtStation sono apparsi dei concept inediti di Invaders, il progetto ormai cancellato di Turtle Rock Studios che avrebbe portato avanti la proprietà intellettuale di Left 4 Dead.

I bozzetti in questione immortalano alcuni dei personaggi da interpretare in questo action multiplayer che, come suggerito dal titolo stesso di Invaders, avrebbe spinto gli appassionati a combattere contro gli alieni in una versione post-apocalittica del Regno Unito.

Ciascun protagonista vanta un profondo background narrativo, delle armi uniche e un proprio set di abilità ed elementi di equipaggiamento. Il profilo ArtStation del designer Anthony Sixto presenta anche degli squisiti concept che mostrano le ambientazioni sci-fi di Invaders e gli abomini alieni che avremmo dovuto affrontare in un contesto sparatutto votato alla cooperativa online. Anche i nemici, naturalmente, non sarebbero stati da meno in termini di varietà di attacchi e di capacità di collaborarore con i propri simili per abbattere gli odiati umani.

Sulle spalle di Invaders, insomma, avrebbe dovuto gravare tutto il peso dell'eredità spirituale di L4D e del mai nato Left 4 Dead 3, anch'esso al centro di diverse anticipazioni e, più di recente, di una serie di rumor smentiti da Valve. Qualora foste interessati ad ammirare tutti i bozzetti dell'ex designer degli studi Turtle Rock, vi lasciamo al link del profilo ArtStation di Sixto.