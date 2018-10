Left Alive arriva a marzo 2019 in Europa, annunciate Day One e Collector's Edition

Square-Enix ha annunciato che Left Alive uscirà in Europa e Nord America il 5 marzo 2019 su PlayStation 4 (in formato retail e digitale) e su PC via Steam. Per l'occasione la compagnia ha anche annunciato anche l'esclusiva Mech Edition.

La Day One Edition di Left Alive includerà il gioco completo con il Survival Pack, un DLC che presenta vari oggetti come munizioni, armature, bonus salute e un set di granate. La Mech Edition è invece disponibile in esclusiva su Square-Enix Store al prezzo di 159 euro e include:

Left Alive Day One Edition

Volk Action Figure disegnata da Takayuki Yanase

Artbook di 80 pagine

Custodia Steelbook

Confezione esclusiva

Tutti coloro che effettueranno il preordine di Left Alive riceveranno tre DLC (Ammo Pack, Light Body Armor, Recovery Pack), un tema dinamico e i contenuti Slava Weapon e Material Pack su PlayStation 4, un wallpaper e un sample della colonna sonora nel caso dei preorder su Steam.