Left Alive: dettagli e screenshot per il nuovo gioco di mech di Square Enix

Dopo diversi mesi di silenzio, finalmente Square Enix è tornata a parlare di Left Alive, il nuovo gioco di mech diretto da Toshifumi Nabeshima (Armored Core). Il publisher ha pubblicato nuovi screenshot e diffuso ulteriori dettagli sulle meccaniche.

Come rivelato dal director, Left Alive alternerà combattimenti a bordo dei mech e fasi shooter "coi piedi per terra", proponendo in entrambi i casi un'ampia libertà di approccio alle battaglie. Dal momento che le risorse saranno limitate, i giocatori dovranno cercare di usare con attenzione tutti gli strumenti disponibili, comprese le trappole che saranno in grado di piazzare sul campo di battaglia per contrastare l'avanzata dei nemici.

Oltre alla missione principale, in Left Alive potremo portare a termine una serie di incarichi secondari, con la possibilità di salvare i civili dispersi nel mondo di gioco. In calce alla notizia potete guardare i nuovi screenshot tratti dal titolo.

Ricordiamo che nel team di sviluppo di Left Alive spiccano nomi importanti come Yoji Shinkawa (character designer della serie Metal Gear) e Takayuki Yanase (mecha designer di Ghost in the Shell Arise, Mobile Suit Gundam 00, Xenoblade Chronicles X). Square-Enix è intenzionata a trasformare il gioco in un franchise Tripla A capace di generare numeri elevati nel corso dei prossimi anni.

Left Alive è atteso in uscita su PlayStation 4 e PC, con finestra di lancio ancora da definire.