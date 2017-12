Left Alive: novità sul gioco Square-Enix in arrivo all'inizio del prossimo anno

, Game Director di, è stato intervistato da 4Gamer e in questa occasione ha rivelato che non dovremo attendere troppo prima di conoscere nuovi dettagli sul progetto. Indicativamente, un grosso annuncio è previsto per l'inizio del 2018, sebbene non ci sia ancora una finestra temporale precisa.

Nabeshima si è detto estremamente soddisfatto dell'accoglienza ricevuta da pubblico e critica al momento di presentare il progetto, le critiche positive sono andate oltre le aspettative della compagnia.

Left Alive vede al timone nomi importanti come Yoji Shinkawa (character designer della serie Metal Gear) e Takayuki Yanase (mecha designer di Ghost in the Shell Arise, Mobile Suit Gundam 00, Xenoblade Chronicles X). Obiettivo di Square-Enix è quello di trasformare il gioco in un franchise Tripla A capace di generare numeri elevati nei prossimi anni.