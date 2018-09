Left Alive: la nuova galleria di immagini ci presenta tre personaggi giocabili

Nella giornata di oggi, Square-Enix ha pubblicato una nuova e corposa galleria di immagini tratte da Left Alive, il titolo ambientato nell'universo di Front Mission in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One a febbraio 2019 in Giappone.

Gli screenshot, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, ci presentano tre personaggi giocabili protagonisti delle vicende narrate all'interno del titolo a tema mech: Mikhail - Alexandrovich Schwarov, un abile seppur poco esperto pilota di wanzer; Olga Sergeevna Kalinina, un ufficiale di polizia in Novoslava ed ex pilota di wanzer colpita in passato dalla tragedia di aver perso la sua unica figlia; Leonid Fedorovich Ostermann, ex mercenario ed ora un importante membro dell'NGFP, il movimento di liberazione di Novoslova.

Lasciandovi alla visione degli scatti che potete ammirare in chiusura di notizia, ricordiamo che Left Alive sarà pubblicato il 28 febbraio 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One sul mercato giapponese. Il titolo è invece atteso per un generico 2019 in Nord America ed Europa. Nel corso del Tokyo Game Show 2018, Square-Enix ha approfittato dell'occasione per tornare a mostrare in azione il titolo con un nuovo trailer tratto dal gioco. Per tutte le altre informazioni, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Left Alive.