Left Alive: il nuovo trailer ci mostra l'invasione della Repubblica di Garmonia

Square-Enix ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Left Alive, il nuovo interessante progetto della compagnia nipponica che si pone come uno spin-off dell'universo di Front Mission.

Il filmato, che come al solito potete visionare in apertura di notizia, ci permette di dare uno sguardo ad uno degli avvenimenti chiave all'interno della narrativa di Left Alive, ovvero l'invasione della Repubblica di Garmonia nella gelida città di Novo Slava, dove gli avvenimenti di gioco avranno luogo. Se nella scorsa occasione abbiamo avuto modo di dare un'occhiata anche al gameplay del titolo, questa volta l'intero trailer si compone delle sole scene cinematiche, caratterizzate da uno stile particolarmente drammatico.

Left Alive promette di offrire un'esperienza ludica ricca e profonda, in cui saranno i giocatori a decidere le sorti del proprio destino. Una volta in-game, potremo infatti scegliere se approcciare i nemici furtivamente, se fare utilizzo di trappole e oggetti speciali, o se invece affrontarli a viso aperto. Non solo: il modo in cui interagiremo con i personaggi del titolo sarà di cruciale importanza per l'andamento della storia, che potrebbe imboccare strade diverse a seconda delle scelte che compiremo nei bivi narrativi.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che Left Alive sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 5 marzo 2019.