Left Alive offrirà principalmente un'esperienza single player, ma conterrà elementi online

In una recente intervista concessa a Dualshockers, Square-Enix è tornata a parlare di Left Alive, nuovo titolo a tema mech ambientato all'interno dell'universo di Front Mission.

In particolare, il director Toshifumi Nabeshima ha confermato che il gioco offrirà sostanzialmente una solida esperienza single player. Pur presenti, gli aspetti online saranno marginali e non costituiranno il cuore del prodotto.

"È principalmente pensato per essere una solida esperienza single player. Alla radice, è un'esperienza single player dall'inizio alla fine. Ciononostante ci sono dei piccoli elementi online. Non si tratta di una modalità completa in versus o in cooperativa".

Nabeshima ha preferito non svelare se ciò di cui si parla sono le leaderboard online, specificando che ulteriori dettagli sulla questione saranno diffusi in un secondo momento.

Ricordiamo che Left Alive sarà pubblicato da Square-Enix su PC e PlayStation 4. Al momento il gioco non ha ancora una data di uscita. Negli scorsi giorni, sono stati rivelati nuovi dettagli e mostrate nuove immagini tratte dal gioco. Per un approfondimento sul nuovo titolo di Square-Enix vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima.