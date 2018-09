Left Alive si mostra nel primo video gameplay al Tokyo Game Show

Ad un anno dall'annuncio, Square Enix ha finalmente mostrato un vero e proprio video gameplay di Left Alive, titolo ambientato nell'universo di Front Mission.

Nel filmato allegato in apertura di notizia trovate diverse sessioni giocate, che mettono in evidenza i vari aspetti della produzione. Ad introdurre il gameplay ci sono il Game Director Toshifumi Nabeshima e il produttore esecutivo Shinji Hashimoto. Il video si apre con il trailer di Left Alive che vi abbiamo già mostrato nei giorni scorsi, dopodiché: al minuto 5:06 c'è il prologo del gioco; al minuto 10:00 una sessione giocata nei panni di Olga Sergeevna Kalinina; al minuto 15:25 è possibile ammirare in azione il Wanzer; al minuto 18:50 c'è una conversazione che coinvolge il protagonista maschile Mikhail Alexandrovich Schwarov (le scelte durante i dialoghi influenzano l'esito delle missioni e la storia); infine, al minuto 23:17, una sezione giocata nei panni dello stesso Mikhail.

Ricordiamo che Left Alive verrà pubblicato il 28 febbraio 2019 in Giappone su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In Nord America ed Europa è atteso nel corso del 2019, in una data non ancora specificata. Oltre a Toshifumi Nabeshima, che ha già diretto la serie Armored Core, al titolo stanno collaborando anche Yoji Shinkawa (character designer della serie Metal Gear Solid) e Takayuki Yanase (mecha designer di Ghost in the Shell: Arise e Xenoblade Chronicles X).