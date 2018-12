Left Alive: Square Enix ci spiega come sopravvivere nel nuovo gameplay trailer

Square Enix Ltd ha svelato altri dettagli sul gameplay e sulle strategie che i giocatori potranno usare durante i combattimenti, e al di fuori di essi, nell'atteso sparatutto d’azione e di sopravvivenza Left Alive.

Ambientato a Novo Slava, una città distrutta dalla guerra, questo nuovo trailer ci mostra come i giocatori dovranno affidarsi solo al loro istinto per trovare una strada per la sopravvivenza usando meccaniche furtive, fabbricando oggetti, trappole e altro ancora. Il mondo scuro e crudo di Left Alive è ricolmo di sfide; i giocatori dovranno studiare i possibili esiti delle loro interazioni con gli altri sopravvissuti, e tali esiti potranno influenzare in modo positivo o negativo le rispettive probabilità di sopravvivenza.

Left Alive segue tre protagonisti diversi, ognuno con le proprie storie, le proprie missioni e possibili strade verso la salvezza. Il gioco offre una serie di stili di gioco pieni d’azione che mescolano manovre furtive e strategiche, battaglie frenetiche a colpi d’arma da fuoco e incontri adrenalinici con truppe armate fino ai denti, veicoli blindati e mech imponenti.

Left Alive sarà disponibile per PlayStation 4 e Steam dal 5 marzo 2019. I collezionisti più sfegatati potranno acquistare la Mech Edition disponibile in quantità limitate, che può essere già pre-ordinata in esclusiva su Square Enix Store. Oltre a una box da collezione, la Mech Edition include un’action figure del VOLK creata da Takayuki Yanase, un artbook con copertina rigida di 80 pagine e una confezione Steelbook esclusiva.