Left Alive: Square Enix vuole trasformarlo in un brand Tripla A

Durante l'ultima conferenza con gli investitori, il CEO diYosuke Matsuda ha parlato di, il nuovo gioco di mech annunciato al Tokyo Games Show 2017, dichiarando l'intenzione di renderlo un brand tripla A in grado di soddisfare le esigenze degli hardcore gamer.

"Vogliamo renderlo un brand Tripla A, ma questo non significa necessariamente che gli riserveremo costi di sviluppo ingenti. In termini di contenuti, invece, il gioco è pensato per strizzare l'occhio agli hardcore gamer, e vogliamo commercializzarlo con questa idea mente." afferma Yosuke Matsuda.

Ricordiamo che Left Alive sarà ambientato nello stesso mondo di Front Mission, narrando le vicende di alcuni personaggi che cercano di sopravvivere in una città devastata dalla guerra. Il titolo è atteso nel corso del 2018 su PlayStation 4 e PC.