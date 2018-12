Left Alive e Tales of Crestoria: nuovi livestream la prossima settimana

Bandai Namco Games Japan e Square Enix hanno annunciato due livestream per la prossima settimana dedicati rispettivamente a Tales of Crestroia e Left Alive.

Tales of Crestoria News Channel andrà in onda il 14 dicembre, durante la trasmissione scopriremo nuovi dettagli sul gioco mobile, inoltre l'8 dicembre Bandai Namco trasmetterà un livestream dedicato al 23esimo anniversario della serie Tales Of. Passando a Left Alive, Square Enix ha annunciato che il livestream sarà trasmesso il 12 dicembre e vedrà la partecipazione del Game Director Toshifumi Nabeshima e del Project Manager Kouichirou Sakamoto.

Ricordiamo che Left Alive è previsto per il 5 febbraio 2019 in Europa su PC, PS4 e Xbox One mentre Tales of Crestoria uscirà il prossimo anno su smartphone e tablet, il lancio è però al momento confermato per il solo mercato giapponese.