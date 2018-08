Left Alive: Video Anteprima del nuovo gioco degli autori di Front Mission (Gamescom 2018)

Dagli autori della serie Front Mission arriva Left Alive, un gioco ambientato nello stesso universo narrativo, pur distanziandosi dalla serie proponendo meccaniche di gameplay profondamente rivisitate. Vi raccontiamo le prime impressioni dalla Gamescom 2018 con una Video Anteprima.

Left Alive si presenta come un nuovo gioco di mech ambientato nello stesso universo di Front Mission, con protagonisti tre differenti personaggi bloccati in una città sconvolta dal conflitto tra due nazioni.

Nel corso dell'avventura, divisa in differenti stage composti da macro aree, avremo l'obiettivo di fuggire la città, e di aiutare lungo il cammino gli altri abitanti del luogo che richiederanno il nostro aiuto. Oltre a proporre una serie di combattimenti a bordo dei mech, il gioco prevede anche diversi scontri a terra, stimolando i giocatori a sfruttare con intelligenza le risorse a loro disposizione, con la possibilità di piazzare trappole sul terreno per contrastare l'avanzata dei nemici.

Ricordiamo che che nel team di sviluppo sono coinvolti nomi importanti come quello di Yoji Shinkawa (character designer della serie Metal Gear) e Takayuki Yanase (mecha designer di Ghost in the Shell Arise, Mobile Suit Gundam 00, Xenoblade Chronicles X).

Left Alive è atteso in uscita su PlayStation 4 e PC, con finestra di lancio ancora da definire. Vi lasciamo con la nuova Video Anteprima riportata in cima alla notizia.