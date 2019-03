Left Alive: Video Unboxing della ricchissima Mech Edition

Left Alive è uscito da pochissimo giorni e in redazione è arrivata anche la versione da collezione del gioco, denominata "Mech Edition" che comprende: la custodia Steelbook in metallo, un Artbook del gioco da 80 pagine e una action figure del mech Volk. Ecco lo "spacchettamento" di Left Alive Mech Edition a opera di Francesco Fossetti!

La Mech Edition può essere acquistata su Square Enix Store al prezzo di 159.99 euro (spese di spedizione escluse), questa versione include anche il DLC Sopravvivenza, oltre ai contenuti elencati in apertura che potete vedere nel dettaglio nel nostro video unboxing che trovate in cima alla notizia.

Il nuovo gioco Square Enix è disponibile dal 5 marzo in Europa nei formati PlayStation 4 e PC, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Left Alive "Nei mesi che hanno preceduto il suo lancio sul mercato Left Alive è sempre rimasto in disparte, mostrandosi solo timidamente e sfruttando il character design di Yoji Shinkawa per sottolineare la somiglianza con il concept dei primi Metal Gear Solid. Una vicinanza che, in fin dei conti, è solo produttiva: il nuovo gioco di Square-Enix è un tributo all'epoca d'oro degli action nipponici, della fantapolitica “stilizzata” e delle gloriose sperimentazioni con il 3D. Non ci sarebbe stato nulla di male in un recupero nostalgico di quei valori e di quel modo d'intendere il videogioco, anche accettando di avere per le mani un prodotto non troppo moderno e un po' ingessato."