La Lega Nazionale Dilettanti entra nell'OIES e scommette nell'esport

Anche la FIGC - Lega Nazionale Dilettanti entra a far parte del primo Osservatorio italiano dedicato alla conoscenza e allo sviluppo del business degli eSports.

A due anni dall’inizio dell’attività nel calcio virtuale, la LND sbarca nella piattaforma di networking per aziende, team, agenzie, centri media e professionisti che hanno interesse a investire in questo mercato.

Un’altra partnership di alto livello dal momento che il network OIES (osservatorio italiano esports) costituisce anche un prezioso punto di riferimento per formazione e informazione continua su trend, news, report, studi di settore e innovazione legata al marketing degli Esports.

“Un ingresso, quello in OIES, che fortifica ancor più il posizionamento della LND eSport nell’universo del calcio virtuale – ha dichiarato il presidente della Commissione LND eSport Santino Lo Presti - Ringrazio il CEO Luigi Caputo che ho avuto il piacere di incontrare in occasione della conferenza stampa di lancio per l’eCup. L’attenzione che OIES dedica alla nostra attività è un valore aggiunto, trattandosi della prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore. Una partnership preziosa che rientra a pieno titolo nella strategia della LND eSport di crescere ulteriormente nell’ambito video-ludico in vista delle tante e nuove competizioni in cantiere”.

Un progetto, quello della LND eSport, che ad oggi si articola in due campionati principali, eSerieD ed eFemmnile, giunti alla terza edizione e tre tornei: seconda edizione della eCup; la prima edizione del torneo internazionale Italy Women’s eCup; e la prima edizione del torneo internazionale Manlio Selis.

Competizioni in corso che coinvolgono oltre 2000 egamers dediti al calcio maschile, femminile, misto e totalmente inclusivo, anche grazie alla stretta collaborazione con la Insuperabili Onlus impegnata nell’accompagnare ragazzi con disabilità cognitivo, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale nell’attività sportiva ed e-sportiva.

"Siamo entusiasti di accogliere in OIES la Lega Nazionale Dilettanti. Il progetto dell’apposita Commissione, presieduta da Santino Lo Presti e sostenuto dal suo pregevole lavoro, sta mostrando una strada innovativa negli Esports, fatta di inclusione e socialità - affermano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi fondatori di OIES - La loro esperienza sarà un valore aggiunto non solo per tutto il network dell'Osservatorio, ma anche per l’intero settore che potrà trarre beneficio da questa nuova esperienza da prendere come esempio".