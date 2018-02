Lega Prima: il calendario della Giornata 11 del torneo italiano di League of Legends

Disponibile il calendario ufficiale dell'undicesima giornata di, il torneo italiano di League of Legends . Da una parte il big match tra le prime due della classe, dall'altra lo scontro salvezza tra ie gli, separati da un solo punto.

Si parte lunedì 19 febbraio alle 19:00 con una sfida apparentemente semplice tra gli iDomina eSports, lanciatissimi, e i Qlash Academy. I QLS hanno avuto enormi difficoltà nella parte centrale del campionato ma sembrano essersi ripresi meravigliosamente negli ultimi match e potrebbero mettere in seria difficoltà il gioco frizzantino degli iDomina, costretti a vincere per prendersi il secondo posto momentaneo in attesa del risultato degli Outplayed.

Alle 21:00 saranno invece scintille tra Racoon e Inferno: un singolo punto li separa con i Racoon che inseguono e che devono necessariamente vincere per mantenere alte le speranze di salvezza. Due, invece, i risultati a disposizione degli Inferno: il pareggio non garantisce alcuna certezza matematica ma potrebbe risultare ugualmente fondamentale a fine campionato.

Martedì si disputerà una singola partita a partire dalle 21:00: è lo scontro che tutti aspettiamo tra Team Forge e Outplayed WAR. I 4G hanno ormai sette punti di vantaggio sugli OP ma il prestigio della sfida va oltre i singoli punti in palio. Per tutto il 2017 le due squadre si sono sfidate in quasi tutte le finali italiane ma a prevalere sono sempre stati i Forge, compresa la partita del girone d’andata, terminata 2-0 in loro favore. Gli Outplayed non solo devono dimostrare di essere maturati, e i nuovi innesti sembrano provarlo, ma devono fare punti per tenere dietro gli iDomina e conquistare l’accesso diretto al Romics del 5-8 aprile.

Rinviata invece a giovedì 22 alle ore 21:00 il match tra Team EasyFix co-HOP e ESC Gaming che sarà disputato offstream. Gli ESC hanno disperato bisogno di punti ma la situazione all’interno del team non è tra le più rosee. Gli EFC potrebbero approfittarne e scavalcare nuovamente i QLS per prendersi il quarto posto.

GEC - Giochi Elettronici Competitivi è inoltre lieta di annunciare l’apertura delle iscrizioni per il Torneo di Qualificazione di Lega Prima - Stagione 3. Il Torneo di Qualificazione permette alle squadre partecipanti di ottenere un posto in Lega Seconda, la serie cadetta di Lega Prima. La partecipazione è aperta senza limitazioni a tutte le associazioni affiliate a GEC. Le prime quattro classificate disputano il Torneo di Lega Seconda Promozione con le perdenti dei Playout di Lega Seconda. Tutti i dettagli sul Torneo di Qualificazione sono disponibili al seguente indirizzo.